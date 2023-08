Lovisaro, Celso, Gláucio e Kátia disputam lista tríplice para ser chefe do MP do Acre

Encerrou às 17h desta quinta-feira,10, o prazo para registro de candidaturas ao cargo de procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Acre no biênio 2024–2026. Quatro candidatos estão confirmados na disputa. O atual procurador-geral, Danilo Lovisaro do Nascimento, é candidato ao segundo mandato. Os outros candidatos são o procurador de Justiça Celso Jerônimo de Souza, a procuradora de Justiça Kátia Rejane Rodrigues e o promotor de Justiça Glaucio Oshiro.

Essa tende a ser uma das eleições mais acirradas no MPE. Danilo Lovisaro encabeçou a lista tríplice nas duas eleições que disputou, sendo que na primeira vez ainda era promotor de Justiça.

Celso Jerônimo, atual procurador-geral adjunto, já foi presidente da Associação dos Membros do MP, secretário-geral nos dois mandatos do procurador-geral Oswaldo D’Albuquerque, que hoje é corregedor nacional do Ministério Público, de quem é historicamente aliado.

Kátia Rejane, que foi procuradora-geral por dois mandatos, antecedeu Danilo Lovisaro e agora tenta voltar ao poder.

O outro candidato, Glaucio Oshiro, é promotor de Justiça e disputa o cargo pela primeira vez. Atualmente, exerce o cargo de secretário-geral da instituição.

A eleição no MPE está marcada para o dia 20 de novembro, quando procuradores e promotores poderão escolher o novo chefe para os próximos dois anos. Cada membro pode votar em até três nomes. Os três candidatos mais votados irão compor a lista a ser enviada ao governador Gladson Cameli, a quem cabe a escolha.