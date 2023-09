Líder do grupo que invadiu o Capitólio em 2021 é condenado a 17 anos de prisão

O líder da organização que marchou em direção ao Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021 foi condenado a 17 anos de prisão por um júri de Washington.

Joe Biggs foi acusado por diversas acusações, incluindo conspiração, por tentar impedir a troca de poder entre o então presidente Donald Trump e Joe Biden.

Pena menor do que a pedida

Promotores pediram ao juiz distrital Timothy Kelly que ele fosse condenado a 33 anos de prisão. Os argumentos utilizados foram de que Biggs e os outros réus “se posicionaram intencionalmente na vanguarda da violência política neste país” e procuraram mudar o rumo da história estadunidense.

No dia do ataque, os agressores conseguiram atravessar a segurança local e adentrar no prédio que é o símbolo político dos Estados Unidos. Com barras de ferro e sprays químicos, os invasores usaram da força e destruíram muitos objetos de valor histórico, ameaçando jornalistas e congressistas.

O juiz Kelly, no entanto, proferiu a sentença de 17 anos e justificou que não queria “minimizar a violência que ocorreu”. A sentença traz a segunda pena mais longa já proferida para um réu condenado pelos ataques ao Capitólio.

Quem recebeu a maior pena, de 18 anos, foi o líder e fundador do — organização de extrema direita antigovernamental estadunidense — Stewart Rhodes.

“Sei que errei”

Vestido de macacão de prisão laranja, Biggs disse saber que deve ser punido: ““Eu sei que errei naquele dia, mas não sou um terrorista” e fez um apelo: “por favor, dê-me a oportunidade, peço-lhe, de levar a minha filha para a escola e buscá-la”.

Joe Biggs foi condenado a penas mais severas por terrorismo doméstico. Ele derrubou uma cerca no terreno do Capitólio durante o motim. Essa ação permitiu que uma multidão pudesse invadir a zona em que os policiais estavam o que tornou mais fácil a invasão.