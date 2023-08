Libertadores: Tricolor encontra Olimpia no estádio do Maracanã

O Fluminense quer conquista a Glória Eterna da Copa Libertadores. Para alcançar este objetivo, o Tricolor das Laranjeiras tem um importante compromisso com o Olímpia (Paraguai), a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (24) no estádio do Maracanã, pela ida das quartas de final da competição continental. A Rádio Nacional transmite o jogo decisivo ao vivo.

Em busca de seu primeiro título da Copa Libertadores, o Fluminense terá pela frente justamente o seu último algoz na competição continental, no ano passado ainda pela terceira etapa da fase prévia da competição. Agora, a expectativa é de que o Tricolor apresente um melhor futebol e siga em frente.

Porém, o técnico Fernando Diniz já deixou claro, em entrevista coletiva, que não se deve afirmar que o Fluminense é o favorito do confronto, justamente contra um tricampeão da competição: “Não existe zebra na Libertadores, ainda mais nas quartas de final. O Olímpia é tricampeão da Libertadores e não pode ser tratado assim. Eles têm todo o nosso respeito, assim como o Argentinos Juniors [Argentina] teve. Esperamos um adversário aguerrido”.

Para o confronto o comandante do Tricolor e da seleção brasileira tem um desfalque de peso, o lateral Marcelo, que continua suspenso por causa de expulsão no lance com Luciano Sánchez no primeiro jogo contra o Argentinos Juniors pelas oitavas. Com isso, Diogo Barbosa será o titular na posição.

Desta forma o Fluminense deve iniciar a partida com: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa; André, Lima e Ganso; Arias, Keno e Cano.

Já o técnico do Olimpia, o ex-jogador Francisco Arce, espera um confronto tenso no Maracanã, e deixou claro, em entrevista coletiva, que sua equipe vai entrar em campo com a intenção de definir a classificação no confronto de volta, no Paraguai na próxima semana: “Entendemos que o início será decisivo por causa do jogo, dos torcedores e da equipe mandante, que tenta se impôr aos rivais. Temos que ser astutos para jogar aqui, para levar o resultado para casa. Serão duas partidas vibrantes, cada uma com a sua forma, com o seu estilo, com o melhor que tem”.

Para tentar superar o goleiro Fábio no Maracanã, o treinador afirmou que sua equipe abusará das jogadas pelo alto, uma das forças de seu time: “Temos bons cruzadores e bons cabeceadores. É algo que temos que usar. Confiamos muitos nessa característica do nosso jogo”.