Lauren James dá show, e Inglaterra goleia a China e avança na Copa do Mundo 2023

A Inglaterra venceu a China por 6 a 1 nesta terça-feira, no estádio Hindmarsh, em Adelaide, na última rodada do Grupo D da Copa do Mundo Feminina. Após vencer os dois primeiros jogos pelo placar mínimo, as inglesas convenceram, não tomaram conhecimento e contaram com show de Lauren James, que fez dois gols e deu três assistências. Russo, Hemp, Daly e Kelly também balançaram as redes.

SHOW DE LAUREN JAMES

Lauren James foi o grande nome da partida. Com dois gols marcados (ainda teve um golaço anulado) e três assistências, a craque do PSG deu um show. Atuando com muita liberdade, teve qualidade para finalizar e servir suas companheiras com maestria.



MAIOR VITÓRIA INGLESA NA HISTÓRIA

A goleada aplicada pela Inglaterra na China nesta terça-feira iguala o maior placar da história inglesa em Copas do Mundo. Em 2007, no Mundial da China, as inglesas haviam vencido a Argentina pelo mesmo placar, nunca superado pelas “Leoas” na história da competição.



PEDIU DESCULPA?!

O VAR interferiu em dois momentos importantes da partida. Com um impedimento apontado pela arbitragem de vídeo num golaço de Lauren James e na marcação do pênalti que gerou o gol da China. Após o toque de mão de Lucy Bronze na área, a árbitra anunciou no microfone para o estádio que marcava o pênalti e deu um cartão para a renomada lateral inglesa. Ao aplicar o cartão, a juiza da partida disse “I’m sorry”, se desculpando por punir a craque do Barcelona.







Por ge