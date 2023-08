Laboratório de Ciências da Natureza é destaque na Expoacre

Entre as várias atrações da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) na Expoacre, está o Laboratório de Ciências da Natureza. Trata-se de um modelo montado no estande, que reproduz os que já foram instalados em escolas do Acre.

De acordo com o assessor pedagógico da SEE, Rodrigo Gomes, os laboratórios, de física, química, matemática e também biologia, já foram distribuídos em todas as 91 escolas de ensino médio do Estado.

“Aqui neste espaço as pessoas poderão identificar todos os materiais com que as escolas de ensino integral e híbrido já foram contempladas. Os laboratórios estão em 100% da nossa rede e ajudam os professores na melhor experiência dos conteúdos, alinhando a parte teórica com a parte prática”, explica o assessor.

Para adquirir os laboratórios, foi realizado o investimento de mais de R$ 30 milhões, proveniente do governo do Estado e de emendas parlamentares. “São recursos que ajudam a fomentar a nossa educação e a ciência em nosso estado”, destaca.

Entre os mais diversos materiais disponíveis nos laboratórios, estão microscópios, estufas, equipamentos para destilação de água, frascos de vidraçaria e reagentes químicos, além de formas geométricas em acrílico. “Sem falar em mais de 11 experimentos de física e matemática, que os professores podem utilizar”, relata.

Os laboratórios com os kits vêm acompanhados de um livro didático com a explicação de alguns experimentos. “Temos ainda os equipamentos de laboratório virtual, que simulam em realidade aumentada o experimento, que o professor pode aplicar no computador e simular para os alunos sem a necessidade de um laboratório físico”, conta Rodrigo Gomes.