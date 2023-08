Justiça revoga prisão preventiva e concede liberdade provisória ao ex-sargento Erisson Nery

Em decisão publicada no Diário da Justiça Eletrônico nesta segunda-feira, 28, a juíza Joelma Ribeiro Nogueira, da Vara Única Criminal de Epitaciolândia, deferiu pedido da defesa do ex-sargento da Polícia Militar do Acre (PMAC) Erisson de Melo Nery e revogou a prisão preventiva que o ex-militar cumpria desde novembro de 2021, quando foi preso por atirar no então estudante de medicina Flávio Endres de Jesus Ferreira, de 30 anos na época dos fatos.

Nery já havia tido negado vários pedidos de habeas corpus, assim como de abertura de análise de insanidade mental. Em determinado momento da ação penal, motivada pelas recorrentes negativas aos pedidos da defesa e pelo fato de ter sido retirado dele o acompanhamento do sargento por psicólogo e psiquiatra, a então advogada de Nery pediu a suspeição da juíza Joelma Nogueira. Em seguida, o processo entrou em segredo de justiça.

Na recente decisão, a juíza deferiu o pedido de liberdade e impôs uma extensa lista de medidas cautelares, entre elas a proibição de manter contato com a vítima, de se ausentar do município de residência sem a autorização da Justiça, recolhimento domiciliar diário das 20h às 6h, além do monitoramento eletrônico, também seguido de uma série de regras a serem rigorosamente cumpridas pelo beneficiado.

A denúncia do Ministério Público do Acre contra o sargento foi recebida pelo Judiciário em fevereiro de 2022 pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, porte irregular de arma de fogo de uso permitido e por lesão corporal de natureza grave. O ex-sargento já respondia a um processo por ter matado um adolescente de 13 anos em 2017, durante uma tentativa de furto em sua casa.

De acordo com o advogado de Erisson Nery, Matheus Costa Moura, o ex-militar está em liberdade provisória desde o último dia 24, mas o fato não teve repercussão na imprensa porque foi adotada uma estratégia de total discrição para preservar a imagem do acusado. O advogado também ressaltou que Nery foi aprovado, recentemente, no Enem para engenharia e enfermagem na Universidade Federal do Acre (UFAC) e irá proceder com os trâmites para iniciar os estudos.

O ex-sargento Nery ficou muito conhecido nas redes sociais após assumir um relacionamento de poliamor com a mulher, a sargento da PM, Alda Nery, e a administradora Darlene Oliveira, quando os três moravam na cidade de Brasiléia. A rotina do trisal divulgada na internet fez com que o caso que resultou na tentativa de homicídio contra o estudante ganhasse uma repercussão maior.

Em fevereiro de 2023, a Polícia Militar decidiu expulsar o então 3º sargento Erisson de Melo Nery da instituição “a bem da disciplina”. A PM entendeu que o militar feriu a conduta ao atirar no estudante no dia 27 de novembro de 2021. Sobre esse ponto, o advogado Matheus Costa Mouta explicou que há um recurso do ex-militar em andamento.

No Instagram, Nery fez postagem após sair da prisão, já em casa, junto com Alda e Darlene. Na publicação, um trecho da música sonho, da banda Atitude 67. “De se lutar pra ser quem é, e eu luto faz tempo/ Mas é que a minha escolha é só minha/E eu escolho que já é hora do voo/E que hoje o céu já fez silêncio.”