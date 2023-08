Justiça aciona polícia para entrar em fazenda do ex-jogador Fred Guedes em Minas Gerais

A Justiça de Minas Gerais autorizou o uso de força policial para entrar em fazenda do ex-jogador Fred Guedes, na cidade de Carlos Chagas, interior de Minas Gerais.

A decisão, expedida no fim do mês de julho, segundo apuração da CNN, foi cumprida na quarta-feira (9) por um oficial de Justiça, que esteve na propriedade do ex-atleta do Fluminense, acompanhado de policiais.

A decisão se embasa em disputa judicial que Fred enfrenta com vizinhos de sua fazenda. Eles alegam que o ex-jogador obstruiu o acesso a uma estrada utilizada pelos moradores da região. A interdição também afetou a pastagem de gado de outros fazendeiros.

Segundo os vizinhos, houve uma convivência pacífica com Fred por pouco mais de 10 anos, já que nesse período o jogador não se incomodava com a utilização da passagem entre as propriedades, mas em maio deste ano bloqueou o acesso.

O advogado Saulo Magno, que representa os vizinhos na ação contra o ex-jogador Fred, utilizou o termo jurídico “servidão de passagem”, para justificar a tese de que seus clientes têm o direito de circular pela estrada bloqueada, alegando que a lei permite que alguém passe pela propriedade de outra pessoa para acessar a sua própria.

A CNN entrou em contato com a assessoria de Fred Guedes e com o advogado de defesa. Ambos disseram que não vão se pronunciar sobre o caso.