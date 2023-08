Juíza decreta prisão preventiva dos sete envolvidos em confronto de facções no bairro Taquari

A juíza Andréia Brito, da Vara de Plantão no Fórum Criminal de Rio Branco, homologou nesta quarta-feira, 16, o flagrante e decretou a prisão preventiva dos sete faccionados presos, horas antes em confronto entre facções rivais no bairro do Taquari e região. No conflito, dois jovens foram assassinados e dois ficaram feridos, dentre as quais uma mulher.

Ueno da Silva França (35), Leidson Mustafa Machado (27), Luiz Felipe da Silva Tojal (29), Denílson do Rosário Braga (19), Benedito Taylon de Araújo Colombo (33), Dário Bezerra de Souza (18) e Joab Santos da Silva Pinto (20) tiveram suas prisões confirmadas durante audiência de custódia e foram encaminhados ao Complexo Penitenciário de Rio Branco, onde aguardarão julgamento.

De acordo com as informações, após analisar com detalhes toda a ocorrência, o delegado plantonista da Delegacia de Flagrantes (Defla) entendeu que todos os presos participaram do confronto que culminou com as mortes de Maicon Douglas da Silva Moreira (20), que teve a casa invadida e que ainda teve a esposa Leilane Ferreira Lima (20) baleada, e de Natanael Ferreira Marques (15), que participou do ataque, foi capturado pelo grupo rival e executado por enforcamento depois de uma sessão de torturas.

Todos os envolvidos foram autuados por homicídio qualificado e tentativa de homicídio mediante emboscada, porte de arma e participação em organização criminosa.