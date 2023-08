Jovem têm casa invadida, tenta fugir e é morto a tiros na Baixada da Sobral

Por Davi Sahid

O jovem Gabriel Barreto de Oliveira, de 21 anos, foi morto a tiros após ter sua residência invadida na noite deste domingo, 27, na Travessa Buriti, no bairro Sobral, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Gabriel estava dentro de casa, quando dois criminosos não identificados chegaram na residência arrombaram a porta com chutes e entraram no local. A vítima ainda correu, pulou o muro, caiu em uma residência e escorregou na lama, sendo alcançados pelos criminosos que em posse de uma arma de fogo efetuaram três tiros que atingiram na região do rosto e peito de Gabriel.

Populares ao verem o jovem ferido, acionaram a ambulância do SAMU, mas quando os Paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Gabriel que já se encontrava morto.

Policiais Militares isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas eles não foram encontrados.

O corpo de Gabriel foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).