Jovem que passou mal após cheirar pimenta volta a ser internada dias após ter alta

A CNN ouviu especialistas para entender o que pode ter ocasionado a reação alérgica grave na jovem.

Na avaliação do neurocirurgião e professor livre docente do Hospital das Clínicas de São Paulo Fernando Gomes, a trancista pode ter sido vítima de uma reação cruzada – quando há uma resposta imunológica a produtos diferentes, mas com componentes semelhantes.

O neurocirurgião aponta também a possibilidade de um elemento não identificado ter causado um choque anafilático, a forma mais grave de resposta alérgica que uma pessoa pode experimentar.