Jovem americana clona voz do namorado com IA, descobre traição e diálogo viraliza

Mia Dio, de 22 anos, viralizou no TikTok após relatar que utilizou a Inteligência Artificial (IA) para clonar a voz do namorado durante uma conversa com o seu melhor amigo. A tecnologia permite que qualquer fala de qualquer pessoa possa ser manipulada para reproduções.

Cada etapa do processo foi compartilhada com os seus seguidores. No entanto, o resultado da situação surpreendeu a americana, já que uma traição foi revelada ao final da ligação.

“Vou clonar a IA da voz do meu namorado, ligar para o melhor amigo dele e descobrir se ele mentiu para mim sobre o que estava fazendo ontem à noite. Meu namorado está agindo de um jeito muito estranho. Eu abri um software de clonagem e transferi mensagens de voz que ele havia me deixado. Digitei um script do que eu queria que ele dissesse ao amigo dele. Aí está o projeto”, começou a explicar.

Mia então ligou para o amigo e compartilhou os detalhes do diálogo. Supostamente acreditando que realmente estava falando com o seu namorado, o amigo lembrou da aparente traição.

“Cara, você bebeu muito no Mcdensen’s ontem à noite e beijou uma garota universitária aleatória na frente de todo mundo”, responde o amigo, confirmando que a tiktoker havia sido traída.

O vídeo se tornou viral, acumulando mais de 2,7 milhões de visualizações até esta terça-feira (8) e com muitos comentários dizendo que Mia é simplesmente um “gênio”. “Ela pode estar triste, mas é um gênio triste”, escreveu um deles.

Cuidados com golpes

Em maio, o influenciador Dario Centurione, do perfil “Almanaque SOS”, viralizou nas redes sociais ao alertar sobre um novo tipo de golpe digital sofrido pelo próprio pai com o uso da voz manipulada pela IA.

Segundo Dario relata no vídeo, o pai dele mandou uma mensagem dizendo que lhe havia emprestado R$ 600. Sem entender o contexto, ele perguntou: “Pra quê?”. Em seguida, o pai o envia o comprovante de Pix em que aparece um destinatário chamado “Raphael” – que não era ele.

Acostumado a compartilhar “hacks” e dicas do dia a dia com seus seguidores, Dario explicou o que tinha acontecido, dizendo que o pai havia recebido uma ligação com a sua voz pedindo dinheiro emprestado para pagar uma conta

O influenciador explicou como o golpe acontece. Segundo ele, é necessário fazer o upload de qualquer vídeo de uma única pessoa. Em seguida, depois de a ferramenta “aprender” a voz, basta digitar um texto, que ele será dito com a voz muito similar a da vítima em questão.