Jogo da farinha e exposição de farofa temperada é atração na Vila da Embrapa

Dentro da Expoacre, no Parque de Exposições Wildy Viana, a Vila da Farinha da Embrapa está oferecendo um jogo de farinha, que mostra a cadeia produtiva aos visitantes da feira agropecuária.

Na penúltima noite de evento, Jana Souza explicou que o jogo é voltado ao público e estudantes. “Esse jogo foi pensado para dar um tom lúdico para os estudantes, os e a gente vai ao Juruá e a gente sente essa proximidade do interior a capital”, comentou.

Jana revelou ainda que a farinha já ganhou um selo de indicação geográfica. “A farinha é um produto nobre do Estado que ganhou o selo de indicação geográfica. É a primeira farinha a ganhar esse distintivo, então a gente queria aproximar os estudantes da casa de farinha, então é um joguinho de tabuleiro que eles conhecem mais”, declarou.

No local, os expositores também estão mostrando uma farofa temperada com produtos regionais que é sucesso de público. Entrando na onda de interação, o repórter Leônidas Badaró entrou no jogo e acabou acertando perguntas sobre o processo de farinha no Acre.