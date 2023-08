Jogador de futebol é morto em ataque de crocodilo na Costa Rica; imagens são fortes

O jogador de futebol costarriquenho Jesús Alberto López Ortiz, de 29 anos, foi morto após ser atacado por um crocodilo em um rio na província de Guanacaste. Ele atuava pelo Deportivo Río Cañas, da segunda divisão da Costa Rica.

De acordo com o jornal argentino “Olé”, Chucho López, como era conhecido, se exercitava a caminho da casa do primo quando decidiu dar um mergulho no rio Canãs.

“No momento em que ele submergiu, a própria natureza do animal o levou a atacar rapidamente Chucho, que não conseguiu lutar pela própria vida. Ainda não sabemos exatamente a causa da morte, se foi por consequência do afogamento ou da mordida letal do crocodilo”, explicou o sargento Marcelino Hernández ao “Olé”.

De acordo com o treinador do Deportivo Río Cañas, Luis Montes, as pessoas não costumam mergulhar no rio, exatamente por conta da presença de crocodilos.

Atenção: imagens fortes

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o animal carregando o corpo sem vida de Chucho López com a boca.

No registro abaixo, é possível ver também que policiais atiraram no crocodilo para que pudessem recuperar o corpo do jogador que, segundo a polícia, não havia sido comido pelo animal. Ele foi velado nessa quarta-feira.

⚠️IMÁGENES FUERTES⚠️

➡️El futbolista Jesús Alberto López murió en el Río Cañas en Costa Rica al ser atacado por un cocodrilo cuando el jugador se encontraba nadando.

⚠️Se le disparó al reptil para poder recuperar el cuerpo. pic.twitter.com/2h3tKmUO77

— Imagen Puebla (@Imagen_Puebla) August 2, 2023