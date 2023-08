Inglaterra vence Colômbia e vai enfrentar a Austrália na semifinal da Copa do Mundo

As colombianas se despedem do Mundial, mas com olhos para o futuro e com nomes marcados na história. Trata-se de terceira e melhor participação do país na Copa, pela primeira vez chegando às quartas de final. Uma história que passa pelos pés de Linda Caicedo, fenômeno de 18 anos, que deixou rolar as lágrimas na despedida, mas que ainda terá muitos gramados a percorrer por Copas.