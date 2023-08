“Incidência do El Niño deixará o tempo ainda mais seco”, diz secretaria de Meio Ambiente

Em conversa neste sábado, 05, nos estúdios do ac24horas e Ecos da Notícia, a secretária de Meio Ambiente, Julie Messias destacou que os próximos meses no Acre podem ser ainda mais secos. De acordo com ela, a situação deve ocorrer devido ao fenômeno El Niño.

“Esse ano, conforme nosso monitoramento que temos feito no Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental, que é o Sigma, a gente já identificou que estamos sofrendo incidência do El Niño, então, infelizmente, a previsão é que fique ainda mais seco, no período de setembro e outubro”, destacou.

Segundo ela, os problemas poderiam ser ainda maiores se o Estado não tivesse reduzido os focos de queimadas, o que se agravaria, já que a região também passa por uma crise emergencial por conta das síndromes respiratórias.

“Então, somado a esse momento a essa síndrome mais as fumaças, a gente poderia realmente ter um cenário muito crítico. E conseguimos ter uma redução de 58% no foco de queimadas no Acre, até o momento. Lançamos uma força tarefa e juntamos todas as instituições do Estado do Sistema de segurança e Meio Ambiente, para atuar conjuntamente, com a discussão de que precisamos gerar inteligência operacional.”, explicou.

Julie afirma que os resultados positivos também é uma resposta de conscientização da população. “Estamos fazendo toda uma movimentação e a própria conscientização da população é fundamental para esse combate”.

Ela comenta, ainda, que os igarapés na região agora terão maior monitoração para identificar e amenizar os problemas que ocorrem durante a alagação.

“Já fazemos o monitoramento nos rios, com os sensores. Com esse momento de enchentes dos igarapés, identificamos a necessidade de colocar esses sensores também nós igarapés para que a gente possa entender essa dinâmica, não só quando a água está subindo, mas também o nível que está baixando”, esclareceu.