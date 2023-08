Idoso tem televisão roubada por casal de faccionados no bairro Cidade do Povo

Um casal de faccionados roubou a TV de um idoso, no conjunto habitacional Cidade do Povo, no 2º distrito de Rio Branco, na manhã desta quarta-feira (9).

Sob ameaça do casal, que integra uma organização criminosa, o idoso foi forçado a entregar seu único aparelho de TV. O idoso foi à delegacia e contou ao delegado que um homem e uma mulher chegaram na casa dele e o ameaçaram de morte, caso não entregasse o televisor.

O delegado Samuel Mendes, titular da delegacia da 2ª Regional, designou uma equipe para acompanhar o caso, e horas depois os agentes encontram o aparelho na casa de um dos autores. Ao avistar os policiais, o homem saiu correndo. O caso está sendo investigado na busca de identificar os autores.