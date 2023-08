Idoso acusado de estuprar adolescente será ouvido pela polícia Civil de Cruzeiro do Sul

O barqueiro de 68 anos, chamado Nonato, deverá ser ouvido pela Polícia Civil, sob acusação de estupro de uma menina de 13 anos, que teve um filho dele, em Cruzeiro do Sul. O homem, que é morador do Bairro Miritizal e trabalha como barqueiro, poderá ser preso.

A menina estuprada, que agora tem 14 anos, teve a criança na Maternidade de Cruzeiro do Sul na semana passada e foi exposta, em vídeo, pela blogueira Narjara Lima.

O delegado Renan Santana, responsável pela Delegacia da Mulher e de Proteção da Criança e Adolescente, disse que vai interrogar o acusado. “Não foi interrogado ainda. Quanto a data do interrogatório, não posso informar diante do sigilo do procedimento”, citou a autoridade policial.

O ac24horas conseguiu a fotografia do acusado com uma pessoa conhecida dele, bem como a informação, de que esta, não é a primeira vez que Nonato seria apontado como abusador de menores.

A Polícia também vai investigar porque os profissionais de saúde que fizeram o pré-natal da menina com 13 anos, que não informaram às autoridades policiais, sobre essa situação, o que levanta a suspeita se houve omissão por parte dos profissionais envolvidos.

O vídeo que mostra a menina na Maternidade, no dia em que teve o filho, teve 4 milhões de visualizações no TikTok.