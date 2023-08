Idosa de 88 anos e filha de 60 são atacadas por pitbull na capital; uma fica em estado grave

Duas idosas ficaram gravemente feridas após serem atacadas por um cachorro da raça pitbull na manhã desta segunda-feira, 7, em Rio Branco. As idosas são mãe e filha, sendo a primeira Maria Ribeiro da Silva, de 88 anos, e a filha de 60 anos.

O estado de saúde da idosa de 88 anos é considerado grave. O cão é de propriedade da neta de Maria Ribeiro,moradora da Travessa Amélia Araripe, no bairro Aviário.

No final da manhã desta segunda, a idosa desceu no quintal de casa e o animal conseguiu se soltar da corrente e a atacou idosa com mordidas na região da cabeça, ombro e costas.

A filha da idosa, Nélia Ribeiro da Silva, de 60 anos, saiu para socorrer a mãe, mas também foi atacada pelo cão.

Por sorte, a neta da idosa e dona do animal estava chegando em casa e conseguiu interromper o ataque e prender o cão. Em seguida, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com informações, a idosa de 88 anos ficou gravemente ferida e foi submetida a cirurgia de emergência e o estado de saúde é considerado delicado.

A idosa de 60 anos sofreu mordidas profunda nas pernas e foi internada no setor de traumatologia, mas seu estado de saúde já é considerado estável.