IAPEN mantém visitas íntimas e familiares suspensas em presídio após carnificina

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN) confirmou nesta sexta-feira, 18, que as visitas íntimas e familiares continuam suspensas no presídio de segurança máxima, Antônio Amaro.

Foi na unidade prisional que no final do mês passado, uma rebelião terminou com a morte de cinco presos, sendo que três deles foram decapitados.

Conforme o IAPEN, a decisão pretende garantir a integridade dos presos e familiares, já que as celas danificadas durante a rebelião continuam sendo recuperadas.

A rebelião e as mortes, resultado da guerra entre facções criminosas rivais, fez com o governo mudasse a cúpula do IAPEN. Glauber Feitoza foi exonerado pelo governador Gladson Cameli que nomeou, no último dia 4 de agosto, Alexandre Nascimento de Souza para o cargo.