Horóscopo: confira que os astros revelam para esta segunda (7/8)

Nas guerras não há vencedores, só há vencidos, mas a história é escrita por aqueles que são mais bem-sucedidos em eclipsar a outra parte, e que escondem de si mesmos e das futuras gerações a herança maldita que vai sendo importada aos países e povos que se consideram os vitoriosos.

Tudo isso é tão velho quanto nossos ancestrais cavernícolas, mas não é suficiente ser velho para ser digno ou representar uma tradição que deva ser continuada, nossa humanidade deixou de ter respeito ao raciocínio bélico, esse foi parar na gaveta da pornografia, pois, existe, é consumido à beça, mas em nenhuma mente ocupa um lugar de dignidade.

Para sair desse labirinto infame é preciso elevar a mira, ansiar pelo infinito, se desapegar do idílio com o sofrimento, se atrever a aspirar pelas coisas mais nobres e elevadas.

Quando pareça que tudo está sob controle, é quando sua alma precisa redobrar a atenção, porque o cenário ainda é muito instável e não há como garantir qualquer resultado, mesmo você fazendo tudo o necessário.

Tomar a iniciativa com excessivo apego ao resultado pretendido não é a melhor atitude para este momento. É preferível agir, mas sem se importar com os resultados, apenas fazendo o que seja necessário, pelo bem de todos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Não se pode dourar a pílula por muito tempo, chega uma hora em que é necessário provar na prática seus talentos e habilidades, nem que seja para errar um pouco no começo, mas depois pegar o ritmo e seguir em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Cuidado com o que você deseja, para não correr o risco de se amarrar a resultados que, quando acontecerem, se mostrarem contrários à satisfação que você buscava. Passe em revista seus desejos, são armas perigosas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O desvario corre solto por aí, é preciso alguém agir com sensatez, mesmo correndo o risco de receber críticas pela tentativa de colocar tudo de novo nos trilhos. Vale a pena a tentativa, vale a pena modificar o rumo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tenha cuidado para não assumir a responsabilidade de tudo, com a alma motivada pela boa vontade, porque este é um momento de grande complexidade, e as pessoas costumam ser bastante injustas quando agem sob pressão.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Do jeito que andam as pessoas, bastante transtornadas e desorientadas, não se pode esperar que aquilo que foi combinado proceda sem sobressaltos. É preciso verificar cada detalhe do que tenha sido combinado.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Por mais atrapalhadas que sejam as pessoas com que você precisa compartilhar esta parte do caminho, há coisas que só elas podem fazer acontecer e, por isso, seria melhor continuar apostando na harmonia.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Seria impossível colocar em prática tudo que foi combinado, mas é preciso sair da teoria o mais rapidamente possível, e começar a verificar na dimensão concreta o alcance real de todas essas lindas teorias.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nada é fácil ou simples, mas tampouco sua alma há de considerar que a vida seja complicada demais para se poder administrar. Há sempre uma tentativa de equilíbrio em andamento, entre o fácil e o complicado.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Explicar a loucura alheia, na tentativa de entender o que está acontecendo, é um exercício sem garantia de dar certo, mas pelo menos cria o precedente para haver uma boa conversação a respeito de temas importantes.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Dá trabalho, mas brinda com recompensas também, portanto, não se detenha a elaborar queixas ou especulações de como tudo poderia ser diferente, sua alma se encontra neste momento com uma grande oportunidade nas mãos.