Horóscopo: confira que os astros revelam para este sábado (5/8)

No fundo, em todo ser humano há uma criança assustada com a imensidão da vida, e o susto apresenta um dilema de consciência, submeter-se à intimidação e existir sobre o ressentimento, ou usar o susto de trampolim para, dobrando a aposta, descobrir que as sombras que nos assustam são projeções desproporcionais às causas.

Este dilema persiste ao longo da existência e ressurge diversas vezes, diante das encruzilhadas em que nos metemos, e não há uma fórmula mágica que possa ser aplicada indiscriminadamente para resolver o dilema, em cada apresentação somos novamente essa criança assustada e excitada simultaneamente, na corda bamba entre ser avassalada pelos acontecimentos e se erguer sobre os próprios pés para transcender o susto, adentrando no terreno do heroísmo.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Tudo está ao alcance, mas variam os graus de dificuldade também, e neste momento seria melhor sua alma não se complicar demais, mesmo imaginando que tudo se resolveria ao longo do tempo. Se resolveria, mas com dificuldade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Dizem que a felicidade plena está fora do alcance de nossa humanidade, que por enquanto seria suficiente nos conformarmos com uns momentos apenas de felicidade e nada além. Você acredita piamente nessa afirmação?

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Seria necessária muita sensibilidade para alguém decifrar suas reais intenções e sentimentos nas entrelinhas de tudo que você fala, e provavelmente esse tipo de pessoa não se encontra por perto neste momento.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nada é fácil no mundo humano, muito menos ainda quando se trata de fazer com que as pessoas se entendam, a despeito de elas defenderem interesses radicalmente opostos. Porém, ainda assim, o entendimento é essencial.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É evidente que continuará havendo dilemas e dúvidas, mas se você continuar, também, se prendendo a elas, então não sobrará tempo para mais nada, e as oportunidades de agir passarão em brancas nuvens. Isso melhor não.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Há coisas que sua alma sabe sem saber como é que as sabe, porque há no Universo um repositório comum de sabedoria, que se expressa através das pessoas com o nome de bom senso. Confie plenamente no bom senso, é a estrela guia.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Naturalmente, as pessoas se dispersam, não conseguem sustentar alianças por muito tempo, acham muito difícil lidar colaborativamente com os outros. Porém, a saída continua sendo essa, agir em cooperação e solidariedade.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Ajudar as pessoas a progredir enriquecerá você também, porque não se trata mais de competir desenfreadamente por um lugar ao sol, mas compreender que há lugar para tudo e para todos num cenário de cooperação.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Seria impossível dar conta de tudo e realizar todas as pretensões, o tempo continua valendo o mesmo de sempre e não há como encaixar todas as pretensões no exíguo espaço de cada dia. É preciso escolher.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nada está tão fora de seu alcance que deva ser descartado, enquanto a alma se conforma com o disponível. Essa seria uma atitude que pareceria sensata, mas que no fundo custaria a você enorme sacrifício emocional.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Tudo tem algum custo, até mesmo para você colocar os pés no caminho do progresso material haverá custos envolvidos. Não se engane a esse respeito, imaginando que o progresso dependa de algum golpe de sorte.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É um exagero de coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas antes de sua alma se deixar abduzir por um ataque de ansiedade, respire fundo e pense com serenidade que não é coincidência você estar aqui e agora nessa situação.