Horóscopo:confira que os astros revelam para este sábado(26/8)

Quanto mais duros forem os sentimentos que nutrires em relação a uma situação molesta ou a respeito de alguma pessoa que tenha te ofendido, mesmo que inadvertidamente, menor será a chance de te libertares dessa condição, porque a dureza de teus sentimentos te amarrará à situação ou à pessoa até conseguires tratar a ofensa com indiferença, ou talvez, encontrares uma forma prática de reparar a ofensa.

Seria contraproducente colocares uma pedra em cima de teus sentimentos viscerais, em nome de seguir os preceitos espirituais que invertem o valor das coisas, fazendo com que o ofensor tenha de ser perdoado e que teus sentimentos viscerais sejam o ingrediente errado da história.

É importante que faças uma verdadeira revolução íntima, para viver as coisas como são e não como deveriam ser.

As parcerias são fundamentais, porque apesar de sempre haver conflitos e discordâncias entre as pessoas, entre uma tensão e outra há também colaboração, e como resultado dessa a ação se amplia e se torna próspera.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Fique de acordo com as pessoas, e espere que haja cobranças por isso, porque é fundamental que as ideias sejam postas em prática, senão todo mundo vai começar a sentir que está perdendo tempo. Você não quer nada disso.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Tudo tem um preço, não se trata de driblar as consequências, mas de fazer sua vontade tendo em mente o que virá depois, senão você agiria confiando ingenuamente que tudo terminaria como num filme romântico. A realidade.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Você, nem ninguém, nunca poderá controlar como as pessoas interpretam suas palavras, portanto, não é isso que deve orientar suas palavras, mas você falar com honestidade sem, no entanto, ofender ninguém.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Ninguém defenderá seus interesses por você melhor do que você, esta é uma realidade que você não pode deixar de prestar atenção, para não se acomodar em relacionamentos promissores, mas que não entregam o que prometem.