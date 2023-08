Horóscopo:confira que os astros revelam para este sábado(19)

Para quem busca, tudo tem algum significado, tudo é simbólico, tudo é um sinal que precisa ser investigado. Às vezes não há nada interessante para se investigar, mas mesmo assim a alma insiste no caminho.

Há coisas mais interessantes para fazer do que buscar pelo em ovo, ou se angustiar por perspectivas que não têm a menor chance de acontecer, mas que na imaginação assumem proporções fantásticas. Melhor ir para outro lado.

As motivações nem sempre são puras, em muitos casos há ressentimentos que ficam dando voltas nas vísceras e que se aproveitam de pequenos detalhes para voltar à tona. Nesse momento é bom perceber e administrar.

Tome distância do que anda acontecendo para ter a visão mais ampla possível do cenário todo, só assim sua alma poderá tomar decisões sábias e eficientes, porque de outra forma tudo continuará alimentando conflitos.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Há coisas que são difíceis, mas nem por isso a alma desiste delas, ao contrário, se sente desafiada a contrariar as expectativas e a ser maior do que o destino. O resultado desse atrevimento é sempre imprevisível.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Este é um daqueles momentos em que é melhor se poupar de problemas do que agregar novos ao que já existem. Simplifique, tente levar as coisas num rumo em que deixem de importunar você com picuinhas. É assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Preocupações sempre haverá, porque a vida é complicada e nem sempre a alma se sente com a bola toda para dar conta das demandas. Porém, é provado que a vida continua, e que você sempre terá novas chances.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os conselhos que sua alma recebe não precisam ser levados ao pé da letra, porque nem sempre as pessoas oferecem orientações sábias, em muitos casos elas apenas reproduzem opiniões infundadas, mas popularizadas.