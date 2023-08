Horóscopo: confira que os astros revelam para este sábado (12/8)

MUSAS E MUSOS

Data estelar: Lua míngua em Câncer.

Amanhã Vênus dará um beijo na Terra, completando a máxima aproximação entre os planetas, e renovando o vínculo sensualmente intelectual que há entre nós, subjetiva e objetivamente.

A sensualidade se desenvolve no contato da pele com a pele, que por mais que tente uma se fundir com a outra permanece mesmo assim cada uma com sua identidade, com o infinito de por meio, apesar da proximidade, um paradoxo que atiça o intelecto, que busca respostas científicas, e que se não as encontra, encontrará na poesia as manobras linguísticas para tentar explicar o inexplicável, dizer o indizível.

Que todas as pessoas encontrem suas Musas e seus Musos para se inspirarem e tomarem iniciativas que aproximem as respostas das perguntas, as necessidades de seus suprimentos, e os desejos da satisfação!

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O entusiasmo deste momento há de ser temperado com a visão de tudo que virá por aí, para manter e consolidar o que tiver sido conquistado sobre o entusiasmo. Essa será a parte mais importante do caminho.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Mesmo que você não saiba verbalizar, há certos princípios que ancoram seu coração à realidade que sua alma pretende viver. Conhecer esses princípios é muito importante, é nada mais e nada menos do que conhecer a si.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Nada é certo nem conclusivo, porque a bola está em jogo, e nem sinal de qualquer pista de algo que defina a situação. Portanto, não se precipite na direção de decisões, porque ainda você não tem todas as informações.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Aproveite o domínio que você tem neste momento, e assuma o comando para colocar ordem e dar uma orientação aos assuntos de seu interesse. Nada tema, está tudo fluindo bem, mesmo a despeito das aparências.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Se você esperar até ter certeza absoluta do que seria melhor fazer, então continuará esperando, porque a única alternativa para sair do dilema é você se atrever a tomar a iniciativa de agir, a despeito das dúvidas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O que fazer se as pessoas não avaliam direito a importância de certas experiências que, para sua alma, são de valor fundamental? Melhor não tentar convencer ninguém de nada, mas continuar em frente com as experiências.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Muitas verdades são sentidas antes de ser compreendidas, e isso há de ser tido em conta, para você se antecipar aos acontecimentos, já que a sensação pode lhe brindar com excelentes profecias a respeito de tudo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Mesmo que inadvertidamente, houve grande progresso nas semanas anteriores, e assim, você chega a este momento com mais responsabilidades, e com a missão de transmitir com clareza e honestidade suas aspirações.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nunca é tarde para haver mais clareza, mesmo que por ela sua alma precise fazer reconhecimentos que, até pouco tempo atrás, pareciam inadmissíveis. A realidade muito raramente é o que parece, ou o que pensamos dela.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Muitas verdades são sentidas antes de ser compreendidas, e isso há de ser tido em conta, para você se antecipar aos acontecimentos, já que a sensação pode lhe brindar com excelentes profecias a respeito de tudo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nada há de estático em nenhum relacionamento, as condições vão mudando ao longo do tempo e, por isso, é natural que os combinados entre as pessoas devam passar por ajustes, para se adaptarem às necessidades vigentes.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Com tanta coisa acontecendo, é preciso manter uma mínima ordem para não se distrair nem chegar ao fim do dia com a alma tão desgastada, que nem o sono resolveria. Manter a ordem é fundamental nesta parte do caminho.