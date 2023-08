Horóscopo: confira que os astros revelam para este domingo (6/8)

QUANTO VALES TU?

Data estelar: Sol e Júpiter em quadratura.

Enquanto a pulsão de autopreservação de tua individualidade continuar sendo mais alerta e forte do que a pulsão que te leva a unir forças com as pessoas que te servem de referência, consolidando o espírito grupal, continuarás também trilhando o caminho da carência, onde tudo é difícil e árido, onde cada dia é uma luta ladeira acima.

Tua individualidade tem o exato valor dos laços de cooperação e fraternidade que consolides e sustentes, e teu valor individual diminuirá na mesma medida em que teus relacionamentos sejam áridos, pautados por interesses, sem haver qualquer traço de amizade real ou de fraternidade solidária, portanto, toma as iniciativas pertinentes para conquistar o verdadeiro valor, aquele que significa progresso material e espiritual, porque ou esses andam juntos, ou está tudo perdido.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Cuide para não se lançar a fazer gastos desnecessários e supérfluos neste momento de sua vida, porque apesar de brindarem com regozijo imediato, depois se transformariam em contas que pesarão. Melhor não.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Por pior que seja o resultado, mesmo assim será positivo, porque você terá avançado muito no caminho. Permaneça com a alma serena e confiante, o mistério da vida não é ameaçador, é um convite à felicidade plena.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Por um instante, você terá a sensação de ser transparente, e que as pessoas percebem tudo que você sente e pensa. Porém, você não é transparente e poucas pessoas sabem decifrar o que você sente nas entrelinhas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Convencer as pessoas é uma tarefa difícil, inclusive porque é impossível convencer alguém que não tenha mínima abertura mental para escutar pontos de vista radicalmente diferentes daqueles que defende. Dificuldade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Ainda que de maneira atrapalhada, mesmo assim é melhor agir do que ficar esperando por um momento melhor. Tome as iniciativas pertinentes a cada caso, não espere, se atreva a colocar em marcha aquilo que você deseja.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Você não precisa saber tudo de antemão para colocar os pés no caminho e começar a fazer algo útil. Há coisas que você saberá através do bom senso, e outras, ainda, que irá aprendendo ao longo do caminho. Confiança.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10) Ainda que seja difícil e que tudo pareça contrariar o objetivo de as pessoas unirem forças em torno de um mesmo ideal, é isso mesmo que sua alma precisa continuar pleiteando. Em frente, porque a fila anda, e como anda!

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11) Enquanto não houver cooperação não haverá tampouco progresso, porque nesta parte do caminho não se trata de competir, mas de colaborar para que o maior número possível de pessoas envolvidas receba algum benefício.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12) Fazer caber as ideias na realidade concreta continuará sendo o maior desafio de todos, o que se apresenta todos os dias e faz com que nos momentos de definição sua alma tenha de escolher um dentre milhares de desejos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1) Você não precisa sacrificar tudo só porque agora sua mente parece ter encontrado a pedra filosofal que resolveria tudo. Desfrute o momento, mas não exagere nas conclusões que parecem ser definitivas. Tudo passa.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2) Calcule direito os custos envolvidos em cada passo que você der agora, porque isso evitará que, depois, sua alma seja pega de surpresa com o tamanho da conta. Nada precisa ser caro, mas tudo tem algum custo inevitável.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3) A mente enxergou há muito tempo o que está em andamento agora, portanto, de nada vale deixar a ansiedade enganar você, imaginando que não dará conta de tudo que precisa ser administrado. Dará conta e mais ainda.