Horóscopo: confira que os astros revelam para este domingo (13)

O BEIJO DE VÊNUS

Data estelar: Sol e Vênus em conjunção.

A máxima aproximação de Vênus à Terra é conhecida como o “Beijo de Vênus”, e quem se atreveria a dispensar um beijo desses? Mas os beijos, porque não acontecem de outra maneira que a da intimidade sensual e sensória, cobram o tributo da entrega, da permissão, mesmo que temporária, para desfrutar do que se recebe e do que se entrega.

A sensualidade e a sensorialidade não são experiências meramente de pele, envolvem o intelecto também, a luz que mais brilha de noite no céu e também nos relacionamentos humanos. A luz que mais brilha no céu não veremos agora, porque o beijo de Vênus acontece quando se alinha com o Sol, desaparecendo do céu, mas poderemos comprovar a lucidez de nosso intelecto, percebendo com realismo nu e cru a magnificência da Vida, cuja beleza nem sempre está ao nosso alcance.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Expresse com transparência e honestidade seus sentimentos, porque assim as pessoas saberão com quem estão tratando e, também, o que você pretende delas. A transparência é fundamental agora, que há tanto em jogo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os princípios que norteiam suas atitudes e motivam relacionamentos precisam estar bem enraizados na consciência, porque sem esses a vida se torna caótica e errática. Você conhece quais são seus princípios? Melhor conhecer.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Mantenha a bola em jogo, ainda não é necessário concluir coisa alguma, porque muitas mudanças estão em curso, pequenas, porém, mostram um panorama bastante diferente desse que, agora, se apresenta como certeza.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nunca abra mão de seus direitos e merecimentos, mas tampouco fique reivindicando o que considera ser seu o tempo inteiro, porque dessa maneira se perderia a dignidade do processo. Há de se encontrar um equilíbrio.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tomar a iniciativa é a melhor pedida, porque por piores que sejam os resultados, mesmo assim serão melhores do que você continuar com a alma estagnada nos dilemas existenciais. Chega a hora de agir, é exatamente agora.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Mais vale guardar para si aquilo que considerar valioso do que ficar compartilhando intimidades com pessoas que não têm compromisso algum com sua pessoa. Este é um momento para você proteger sua intimidade.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Muito mais poderia ser feito, mas o momento achata a qualidade de tudo, coloca todas as pessoas no mesmo balaio. É importante ter imparcialidade neste momento, pois, só assim dará para entender o que acontece.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Quais são suas reais aspirações? Essas que fazem seu coração arder de vontade de as realizar e que, provavelmente, poucas pessoas conhecem. Pois bem, são essas aspirações as que comandam o momento atual. Conhecer.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Tudo é bastante claro neste momento, mas a clareza não alivia, pelo contrário, abre feridas que supostamente teriam sido produzidas por outros acontecimentos, mas que agora fica evidente qual era a real causa delas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Antes de se envolver em encrencas afetivas que se apresentam sedutoras, detenha por um instante o movimento e reflita sobre a real necessidade, e o quanto isso vai custar depois. Melhor seria não se dispersar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Quando as necessidades mudam, os relacionamentos precisam se ajustar às condições vigentes, porque de outra forma vão se produzindo os inevitáveis conflitos, nutridos pela certeza de nada ser “como deveria ser”.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3) Chatice não é preservar a ordem, chatice é perder de vista os assuntos realmente importantes por esses se esconderem por trás de uma densa cortina de eventos caóticos. Você não precisa de caos, você precisa de ordem.