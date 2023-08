Horóscopo: confira que os astros revelam para esta terça (8/8)

Que o propósito, a consciência da necessidade e a ação pertinente estejam alinhadas em todos nós! E que sejamos protagonistas do destino, nos integrando à Vida, que se deixa viver sem que a compreendamos, essa é sua Graça! Que nossas ações sejam plenas de significado, e que no proceder da ação sejamos fiéis ao ardor da verdade, que podemos sempre distorcer, mas nunca negar!

Assim a Graça da Vida de nossas vidas exerce sua Divina Influência sem impedimentos artificiais. Que nossos olhos sejam lúcidos o suficiente para saber distinguir o autêntico do artificial, a aspiração do desejo, a ação necessária da inútil.

Que nossas existências sejam muito maiores do que o carrossel interminável de contas que pagamos todos os dias.

Está tudo certo, mas o cenário é mais incerto do que nunca, portanto, procure continuar fazendo sua parte sem esperar grandes resultados de imediato, faça apostas para garantir resultados a médio prazo.

O medo e a confiança andam de mãos dadas na atualidade, agregando complexidade a um cenário que não precisava de mais. Porém, se é assim que se dão as coisas, é assim que sua alma terá de continuar em frente. Movimento.

Tudo precisa começar de alguma maneira, e isso não acontece no mundo das ideias. Todo começo é prático, fruto de tomar a iniciativa de colocar em jogo tudo que você tem intenção de realizar. É só começar, depois acelera.

quilo que se conquista, mas que não se pode compartilhar com as pessoas, é uma conquista enganosa, porque agrega separatividade, a heresia que torna nossa humanidade uma exilada do circuito de vida cósmico.

Algo precisa ser feito, e mesmo que de uma forma atrapalhada, o que importa é tomar uma iniciativa para corrigir o rumo das coisas, antes de adotarem uma magnitude desproporcional aos reais acontecimentos em curso.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Sacrifícios sempre serão necessários, mas é preciso cuidar para que esses sejam reais e verdadeiros, e que as pessoas beneficiadas realmente o mereçam, porque de outra maneira tudo terminará em sofrimento para você.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Este é um momento que dá mais trabalho do que o habitual, porque se torna necessário verificar cada aspecto do que tenha sido combinado, de modo a saber se tudo continua na trilha certa, ou se é preciso fazer retificações.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Aposte na harmonia, o cenário não está fácil para ninguém, mas pode ser simplificado através da compreensão mutua, e do estabelecimento de um mínimo de senso de fraternidade. Muito melhor para todos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É preciso colocar ordem, e isso não acontecerá com sermões, mas com exemplos práticos. Faça você bem aquilo que criticaria em outrem, e seu exemplo servirá de parâmetro para as outras pessoas retificarem o rumo.