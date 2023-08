Horóscopo:confira que os astros revelam para esta terça-feira

Suporte a pressão

Data estelar: Vênus e Júpiter em quadratura, Marte e Netuno em oposição

Nossa mãe Terra arranca o diamante do bruto carvão o colocando sob uma pressão colossal durante muito tempo, e isso deveria ser um aviso certeiro para os peregrinos que buscam riqueza, fama e a glória do mundo, porque não há como encontrar tesouros magníficos sem suportar a imensa pressão dos acontecimentos e, inclusive, das outras pessoas que também querem o mesmo, mas não se atrevem, porque são intimidadas pela pressão.

Suporta a pressão, ela não é um castigo, nem tampouco teu destino é preservar a normalidade o tempo inteiro, como se não tivesses outras ambições. Suporta a pressão se realmente desejas conquistar o caminho das riquezas materiais e espirituais, porque se as conquistas sem ter passado pelo exercício de suportar a pressão, essas riquezas te destruirão, já que não as saberás administrar.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ofereça seu melhor, sempre! Mas, principalmente agora, nesta parte do caminho, em que se abrem portas novas e inesperadas, e sua alma pode aproveitar essa condição para criar uma reviravolta interessante no caminho.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As pessoas certas estão todas por aí, mas cada uma delas está envolvida com seus próprios assuntos e isso torna mais difícil congregar suas forças em nome de um bem comum. Porém, o caminho é esse, o do bem comum.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As grandes novidades vão ficar para depois, mas não descartadas, porque por enquanto sua alma terá de investir tempo e recursos para dar conta de tudo que está em andamento. Essa parte é essencial para tudo o mais.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Expresse suas ideias e sentimentos sem temor das reações, porque sempre haverá por aí gente que será muito favorável a você, além de haver também os habituais espíritos de porco que criticam absolutamente tudo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Faça tudo que estiver ao seu alcance e um pouco mais ainda, este não é um momento em que você faria bem se poupando e defendendo, só por sentir insegurança. Se você estiver com medo, terá de ir em frente com medo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Evite se preocupar com as justas compensações pelo seu esforço, porque essas não virão diretamente da fonte atual, mas provindas dos movimentos misteriosos do destino, sempre justo com todas as pessoas. É assim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O tamanho de seu sonho é também o tamanho do investimento que você terá de se atrever a fazer, porque se quiser progredir você precisa pensar no quanto isso vai custar até que os bons resultados possam ser colhidos.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Onde houver pessoas com interesses diversos precisando unir forças em torno de um objetivo em comum, haverá também a necessidade de desenvolver habilidades políticas. Dessa vez, é sua alma a responsável por isso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Dentre todas as promessas, expectativas e ideações, só ficarão valendo as que conseguirem ser postas em prática. Isso vai aliviar bastante o panorama, porque não se trata de especular mais, porém, de realizar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As ideias, para serem realizadas, precisam passar por um crivo muito fino, porque na mente tudo é possível e viável, mas na ordem prática tudo depende de recursos, de tempo e de disponibilidade. Muito diferente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Procure se focar no que seja mais produtivo neste momento, porque senão corre o risco de dispersar a energia e os recursos e perder de vista a oportunidade de progresso que está disponível para você. Em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Nada menos do que total confiança você precisa depositar na vida neste momento, porque são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que não é possível saber o rumo que tudo anda tomando. Confiança na sua capacidade.