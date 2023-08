Horóscopo:confira que os astros revelam para esta sexta-feira

FELIZ COINCIDÊNCIA

Data estelar: Lua Vazia das 14h28 até 19h53

Durante as Luas Vazias, que são os períodos de natureza cosmogônica em que a atividade objetiva, que tanto interessa à nossa consciência, fica à própria sorte, desconectada do firmamento, poderíamos aproveitar todos para nos dedicar, sem culpa nem dilema, a nos despreocuparmos e aproveitar a vida com bom humor e disposição solidária e compreensiva, mas em geral não o fazemos, porque pautamos nossas agendas sem o fundamento do céu, mas nas convenções da civilização.

Quem sabe se esta feliz coincidência de a Lua Vazia acontecer no momento de “sextar”, sirva para, espontaneamente, comprovarmos o quanto a realidade é mágica quando a medonha ansiedade cala a boca, e em seu lugar surge a inefável certeza de estar tudo bem, mesmo que ao redor esteja acontecendo um tiroteio.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Dar início é a parte mais interessante e entusiasmante, daí para frente se desenha o caminho da preservação e manutenção de tudo que se conquiste, e essa fase não é tão divertida. Porém, sem essa, tudo degringola.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se quiser mesmo conhecer sua origem e destino, conheça você os princípios fundamentais que motivam a tomada de atitudes e, também, a construção dos sonhos pelos quais, mesmo inadvertidamente, você lutará para realizar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As informações irão mudando e com bastante rapidez, e isso indica que não é necessário se agarrar a nenhuma certeza por enquanto, o panorama é fluido o suficiente para que o certo de hoje seja o errado de amanhã.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A despeito das aparências, está tudo fluindo bastante bem, e sua alma poderia aproveitar para ampliar o domínio, detendo as rédeas do destino em suas mãos e tomando as decisões necessárias para que tudo continue bem.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Que confortáveis são as certezas! Mas, andam raras ultimamente, em seu lugar surgiram dilemas existenciais muito profundos, tanto que não parece haver perspectiva realista de os resolver antes de entrar em ação.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Muitas das melhores experiências que você vai desfrutando ao longo da vida, sejam essas de caráter objetivo ou subjetivo, não são compartilhadas com as pessoas, porque elas não saberiam avaliar direito a situação.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10) As pessoas certas existem, mas as condições atuais do mundo estão todas erradas, e isso dificulta enormemente os encontros que deveriam acontecer. Porém, a vida tem razões que a alma humana não consegue decifrar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11) Agora é um ótimo momento para você se expor um pouco mais, apresentando com a maior coerência e honestidade possível suas pretensões, desde que essas, quando realizadas, beneficiem a um grupo de pessoas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12) Conhecer mais significa, também, fazer reconhecimentos bastante profundos, e às vezes duros, sobre sua atuação nos acontecimentos que, até agora, eram interpretados de outra forma diferente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1) As certezas podem ser muito enganosas, porque convencem sua alma de estar no lugar certo da história, enquanto o resto do mundo está equivocado. Certezas precisam ser passadas a limpo o tempo inteiro. Melhor assim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2) A construção de relacionamentos é um exercício periódico, porque coisas vão acontecendo, dilemas novos se apresentam, e tudo vai compondo cenários diferentes ao longo do tempo. Relacionamentos não são dimensões estáticas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3) Cada coisa em seu devido lugar e um devido lugar para cada coisa, a ordem assegura o progresso, mas não é o destino final. É importante que você mantenha certa ordem, mas só se isso for em nome de um objetivo maior.