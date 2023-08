Horóscopo:confira que os astros revelam para esta segunda-feira

Data estelar: Lua cresce em Libra

Em todos os relacionamentos as pessoas fazem concessões, sacrificam um tanto de seus gostos e, às vezes, até seus princípios em nome de se aproximarem umas das outras e, inclusive, por medo de ficarem sozinhas, caso façam tantas exigências para se relacionarem que acabem não encontrando ninguém à altura de seus requerimentos.

No íntimo a alma faz o cálculo das concessões, algo assim como imaginar que se possa conviver com outrem apesar de não gostar disso ou daquilo dessa pessoa, e no começo do relacionamento a fórmula dá certo, porém, chega o dia, inevitável, em que as concessões vão perdendo validade e em seu lugar surgem os conflitos, que se tivessem sido postos sobre a mesa, com sinceridade, no início dos relacionamentos, não teriam adotado a proporção que adotaram por ter sido deixados para depois.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As facilidades hão de ser aproveitadas, e as perspectivas adequadas ao que elas apresentam. Talvez sua alma se sinta transitando por um terreno que lhe é desconhecido, mas não há nenhuma ameaça nisso, só desafio.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O bem comum há de nortear seus passos, porque assim será um pouco mais fácil congregar todas essas pessoas que, por enquanto, estão distraídas com seus próprios e particulares assuntos. O bem comum há de prevalecer.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A boa disposição há de ser administrada com sabedoria, para você não se envolver em compromissos com a alma motivada a ajudar enquanto negligencia o que de mais importante haveria para se comprometer. Tudo com cuidado.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os ideais são a motivação básica de todo ser humano, é preciso atualizar a consciência de quais seriam os seus, talvez deixados no fundo da gaveta há muito tempo, em nome dos compromissos cotidianos. Recordação.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Às vezes o medo é um sinal de alerta para sua alma recuar, mas há casos em que o medo é a medida da excitação que sua alma sente diante dos desafios que, sabidamente, conseguirá superar e, assim, se sentir na glória.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ainda que você sinta uma certa injustiça na divisão das tarefas, melhor seguir em frente para o bem de todos do que se envolver em qualquer tipo de conflito por isso, mesmo porque não resolveria e muito complicaria.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10) Tudo flui com mais facilidade e regozijo quando você se envolve em tarefas que sua alma aprecia, nas quais se sente segura e confiante. Porém, há horas em que também é necessário fazer coisas só por compromisso.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11) Reunir as pessoas certas é o grande desafio do momento, porque tudo o mais depende disso. Agora é quando sua alma precisa desenvolver habilidades políticas, costurando os diversos e às vezes conflitantes interesses.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12) O falatório continua, mas o que fica valendo é apenas o que as pessoas consigam fazer. Portanto, você não precisa se distrair mais com nenhum tipo de conversa, você apenas precisa fazer a sua parte e nada além.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1) Por mais difíceis que pareçam as perspectivas, quando você começar a colocar mãos à obra perceberá que não era nada que sua alma não conseguisse dominar. Menos preocupações e mais ocupações, é isso que você precisa.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2) Os exageros são aceitáveis, porque há muita coisa em jogo e, também, muita carência da parte das pessoas envolvidas. É preciso administrar essas condições e conduzir tudo pelo caminho mais produtivo possível.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3) Ainda que não seja possível enxergar o que poderia vir a acontecer, procure apostar na Vida com plena confiança de que, na hora certa, você saberá intuitivamente o que seja melhor fazer, e o fará. Confiança.