Horóscopo: confira que os astros revelam para esta quarta (9/8)

CORAÇÃO SERENO

Data estelar: Vênus e Urano em quadratura.

Quanto mais ampla e inclusiva seja tua visão da realidade, mais sereno será teu coração também, e assim mesmo opera essa verdade no sentido contrário, pois, se tua visão da realidade for estreita e impermeável, mais distorcido e perturbado será teu coração, porque a Vida, que é ampla pela sua própria natureza, parecerá que te ameaça, espreitando como uma sombra densa na noite escura.

Que todo dia seja para ti uma oportunidade de ampliar tua visão, porque se teu coração for sereno e compreensivo, a qualidade dos teus relacionamentos aumentará proporcionalmente também, e deixarás para trás e para sempre alguns conflitos de rotina, porque se mostrarão totalmente desnecessários. Assim abrirás espaço para coisas mais auspiciosas te acontecerem e, também, para que tu as faças acontecer.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Os acontecimentos dão o que pensar, mas não há tempo para fazer muitas reflexões, agora será intervir nos acontecimentos para que não se desviem perigosamente dos resultados que sua alma pretende conquistar. Em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Nada do que foi será, é assim que o poeta afirma que o passado, por mais saudoso que seja, não se repetirá, e que a única alternativa é se dirigir ao futuro, com medo do desconhecido, mas também com confiança na vida.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

De alguma forma tudo precisa começar, nem que seja de forma atrapalhada, porque sua alma ainda não conhece bem o terreno. Não importam as trapalhadas, o que importa é que você se envolva no jogo e realize.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Enquanto a cobiça existir, os relacionamentos humanos serão menos humanos do que poderiam ser, porque as pessoas se enxergarão mutuamente como aliadas no crime, ou adversárias, porque cobiçam as mesmas coisas. É assim.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tome para si a ingrata tarefa de retificar o rumo daquilo que sua alma observa estar fora dos trilhos. Isso também servirá para você reconhecer se a sua percepção é correta, ou se por desventura não viu pelo em ovo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O estado do mundo afeta sua alma, e não muito positivamente, porque a loucura e o desvario correm soltos nos relacionamentos humanos. De todo modo, também há ilhas de sanidade no meio dessa aparente catástrofe.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10) Anda tudo mudando e produzindo sobressaltos, porém, não se importe muito com esse cenário, porque é passageiro, e servirá, na melhor das hipóteses para você fazer as retificações pertinentes a cada caso. Em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11) Seria melhor para todas as pessoas envolvidas nesta parte do caminho que houvesse mais confiança e que se aposte na harmonia, porque quanto mais o cenário for de cobranças e críticas, mais todo mundo sofrerá.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12) As boas ideias serão bem-vindas, como sempre, mas este é um momento em que as únicas ideias que poderiam ser consideradas boas são as que possam ser postas em prática de imediato, colocando ordem nos relacionamentos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1) Agora é um pouco mais difícil tomar decisões sensatas, afinal, há emoções muito intensas e complexas em vias de manifestação, e tomam conta de todo o cenário. Deixe acontecer, veja o que a vida quer dizer.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2) As aparências nem sempre enganam, às vezes dizem tudo que precisa ser sabido num dado momento. Procure observar com a maior imparcialidade possível o que está em andamento, se atendo aos gestos das pessoas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3) O mais importante, agora, é sua alma ficar à vontade com os instrumentos novos que se encontram disponíveis, e que abrem uma perspectiva de futuro completamente diferente da imaginada. Novidades criativas.