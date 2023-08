Horóscopo:confira que os astros revelam para esta quarta-feira

A iminência da Lua Cheia altera o ciclo do sono porque circula através de nosso organismo físico e subjetivo um fluxo mais intenso de Vida, o qual, se não tiver algo em que se focar, vai se manifestando através do que seja mais exercitado por nós, aquilo que ofereça menor resistência, e em geral, esse ponto de menor resistência é a ansiedade.

Agora estamos na Lua Cheia, portanto, não é hora de tentar mudar tudo de uma tacada só, mas é possível observarmos em que direção vai nosso ânimo, porque esse é certamente aquele em que mais nos exercitamos diariamente, pela repetição de ideações e emoções.

Quem se dedica a se preocupar, terá preocupações, quem se dedica à ansiedade, terá ansiedade, quem se dedica a pensar amorosamente, terá muito amor à disposição, quem se dedica a viver, terá mais vida.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Suas intenções podem não ser muito claras para as pessoas próximas, mas precisam ser transparentes para sua própria alma, sem nenhum tipo de engano nem muito menos maquiagem para que pareçam o que não são.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Entre o egoísmo e o altruísmo transitam os seres humanos por entre o céu e a terra, sem saber muito bem o que lhes acontece, imaginando que eles e elas têm tudo sob controle mas, enquanto isso, a vida é maior que todos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Use sua força de vontade para fazer acontecer suas pretensões, porque só assim, em movimento, você perceberá que tudo é mais fácil do que parece, enquanto sua alma fica enredada em dilemas e dúvidas quanto a agir.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A realidade será sempre muito maior e mais ampla do que nossa humanidade conceber, mas por temor de assumir que pode eventualmente estar equivocada, a mesma humanidade nossa faz o possível para fingir superioridade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O pior que poderia vir a acontecer é nada acontecer, portanto, assuma os riscos e se lance destemidamente à aventura de viver, porque enquanto você continuar respirando entre o céu e a terra haverá aventuras disponíveis.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As cobranças que as pessoas fazem a você podem até não ser completamente justas, mas acontecem como resultado de movimentos que você fez no passado, e que agora precisam ser esclarecidos da melhor forma possível.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Eventualmente, não se pode compartilhar aquilo que sua alma acha mais valioso e importante, porque em dado momento as pessoas não entenderiam e, por isso, acabariam desvalorizando o que para você é importante.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Nem tudo poderia ser compartilhado com as pessoas, nem mesmo com aquelas que se dizem suas amigas, porque neste momento sua alma nutre desejos que precisam ser elaborados na mais absoluta discrição. É isso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A margem de incerteza com que você precisa lidar agora não é maior nem menor do que a habitual, portanto, é desnecessário você acreditar que essas incertezas sejam, na verdade, certezas de que tudo dará errado.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Por mais que você pense e repense, há coisas que não podem ser compreendidas de imediato, porque ainda há dados que sua alma não percebe, apesar de estarem bem à sua frente, de forma escancarada. Obviedades.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Defenda seus interesses, porque se você negligenciar isso as pessoas inconscientemente entenderão que você não se importa com nada, e avançarão sobre um terreno que você deveria vigiar e ter sob seu domínio.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O equilíbrio e a harmonia não acontecem de graça, nem por geração espontânea, o mundo em que você existe é feito de conflitos e só isso você terá se não tomar as devidas iniciativas para criar ambientes de harmonia.