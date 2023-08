Horóscopo:confira que os astros revelam para esta quarta-feira

A administração da consciência

Data estelar: Sol ingressa em Virgem, Mercúrio se aproxima da Terra

Todo ser humano existe em três dimensões simultaneamente, porque o Universo não é binário coisa nenhuma, mas trinário. Existimos na dimensão objetiva, com forma, substância, ocupando tempo e espaço, existimos também na dimensão subjetiva, sem forma, sutis, invisíveis, e para coroar a complexidade existencial existimos também na dimensão da consciência, que administra a dualidade da melhor maneira possível.

Ideal seria que a forma objetiva que nós somos no mundo exterior seguisse as orientações que a alma subjetiva que somos no interior tenta transmitir o tempo inteiro, na maior parte do tempo sem sucesso, porque a forma objetiva imagina que deva ser livre e independente, e tomar suas próprias decisões, as quais são sempre erradas e egoístas, e a consciência não pode impor nada a ninguém.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O que você fizer nestes dias tende a produzir resultados muito eficientes, portanto, aproveite para colocar em marcha o que recentemente causou tantos dilemas que deu a impressão que seria melhor deixar de lado.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Evite repetir as fórmulas que deram certo em outros momentos, porque o que você vive na atualidade é completamente diferente de quaisquer outras experiências. Abra sua mente e coração ao novo, você ganhará.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há muita mais vida além dos complexos raciocínios lógicos, há informações que sua alma recebe provindas das emoções, as quais, mesmo desencontradas e confusas, vislumbram realidades que a razão sequer imagina.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Diante dos dilemas que fazem as pessoas abandonar suas atividades, sua alma precisa adotar uma postura firme e assertiva, de modo a tirar essas pessoas das brumas dos dilemas e as fazer agir de imediato.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os instrumentos disponíveis são mais do que suficientes para dar conta de tudo que se apresentar hoje. Se você sente falta de algo ou de alguém, hoje não é o dia perfeito para se lançar à busca. Deixe para depois.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

É tudo uma questão de atrevimento, e de ordem física, porque no imaginário mental sua alma já está se atrevendo a pensar coisas que, por enquanto, parecem longe demais da possibilidade de serem realizadas. Atrevimento.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Em primeiro lugar, arrume sua vida interior para superar a etapa das emoções desencontradas, sem fazer uso de recriminações ou ressentimentos, apenas tocando a bola para frente com a mirada fixa no objetivo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

As conexões acontecem espontaneamente, mas há outras que você precisa ir atrás para que aconteçam. Este é um momento de conexão social, para que seus planos possam se aproximar da realidade o máximo possível. Em frente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quando as coisas são feitas com o coração ardendo de motivação, mesmo que os resultados sejam pífios o caminho terá valido a pena. Há coisas que não podem ser avaliadas com a régua da eficiência, são passionais.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Entre a ideia e a ação pertinente não há de passar muito tempo, porque agora seria preferível pecar pela precipitação do que pelo excesso de prudência. Afinal, não se pode viver sempre na defensiva. Ataque.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Sua alma anda medindo o alcance deste momento e em alguns casos se assustando com as perspectivas. Evite se preocupar sem necessidade, o caminho é longo e sua alma dará conta do recado, mesmo sem confiar nela mesma.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Socializar não é seu forte, mas é um exercício necessário, e para este momento de sua vida pode ser considerado fundamental também. Todo esforço de sua parte nesse sentido será bem-vindo e produzirá frutos.