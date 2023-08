Homem tenta se evadir, mas acaba sendo preso pela Polícia Militar por tráfico de drogas em Rio Branco

Equipe do Grupamento Tático do 2° Batalhão de Polícia Militar (2° BPM) apreendeu na tarde desta terça-feira, 8, aproximadamente 500 gramas de “Skank”. Um homem de de 21 anos foi preso no bairro Vila Acre, em Rio Branco.

Durante patrulhamento os militares visualizaram um veículo, onde o condutor desobedeceu a ordem de parada emitida pela guarnição, sendo abordado após a terceira tentativa. Na abordagem, o condutor ainda tentou sair correndo com um objeto que havia pego no banco traseiro mas foi detido pelos militares.

Na busca foi constatado ser droga “Skank”, conhecida como “super maconha”. O condutor informou que receberia 200,00 reais pelo transporte da substância entorpecente. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para as medidas cabíveis.

Por Ascom/PMAC