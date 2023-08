Homem que se apresentava como pai de santo é executado a tiros durante live

A operação para localizar o suspeito contou com o uso até de um helicóptero. A PM explicou que três homens estavam com Erasmo Carlos Reis da Silva, nome verdadeiro do suspeito, horas antes do crime e ele teria contado da intenção de matar Itamar.

“Eles nos relataram que estavam em um rio próximo à cidade e o Gabriel estava armado e dizia a todo momento que iria matar esse desafeto dele”, explicou o major Guilherme Gonzaga.

Em nota, a Federação de Umbanda e Candomblé do Estado de Goiás (Fuceg) informou que Itamar Silva não era filiado à entidade e se auto declarava como “Pai Itamar de Ogum”. A Fuceg disse que o homem também não era filiado a federações de outros estados.