Homem que iria matar a mando de facção é preso na BR-364

G.N.S., de 22 anos, que transitava na garupa de um mototáxi pela BR-364 nesta segunda-feira, 1, na comunidade Liberdade, foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, com uma arma de fogo. Ele disse que usaria o revólver para matar duas pessoas a mando de uma facção que atua na região.

A PM encontrou o revólver calibre 32, na mochila dele, com 4 munições intactas. G.N.S. relatou que foi a Cruzeiro do Sul pegar a arma, que havia comprado por R$ 2.500. Afirmou que usaria o revólver para realizar duas execuções, a mando da facção criminosa que atua na região do Vale do Juruá.

O homem e a arma foram entregues pela Polícia Militar na Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.