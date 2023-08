Homem que estuprou vizinha surda durante pescaria é preso no Acre

A Polícia Civil de Feijó prendeu preventivamente um homem suspeito de estuprar uma mulher surda de 42 anos durante uma pescaria no mês de abril, no Ramal do Herbe, zona rural do município. O mandado de prisão foi cumprido na terça-feira, 1.

De acordo com o inquérito policial, o acusado e a vítima eram vizinhos.

Segundo o que foi relatado a polícia, o homem se aproximou por trás da mulher, que estava pescando em um igarapé, puxou seus cabelos e a arrastou até um bananal. A vítima teve partes do corpo arranhado, além de ser agredida com mordidas no rosto e seios.

Desesperada, a mulher tentou se livrar do abusador, mas as agressões só cessaram quando seu marido chegou ao local, fazendo com que o suspeito fugisse.

Alguns dias após o crime, o suspeito retornou à residência, negando as acusações. Ele ainda fez ameaças à família.

Diante da gravidade dos fatos, a filha da vítima procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. A mulher também realizou exames de corpo de delito.

Após a prisão preventiva, o suspeito foi encaminhado para um presídio estadual. A Polícia Civil já deu início às investigações.

Por AGAZETA DO ACRE