Homem morre soterrado por 16.000 pedaços de queijo em sua fábrica no norte da Itália

O queijeiro italiano Giacomo Chiapparini, de 74 anos, morreu na noite de domingo (6) após ser esmagado por milhares de pedaços de queijo Grana Padana na sala de maturação de sua fábrica em Bergamo, norte da Itália, segundo policiais da cidade.

Chiapparini havia entrado na sala de maturação para verificar o robô automático usado para limpar os pedaços de queijo durante o processo de maturação no armazém de sua empresa na fazenda onde ele e sua família moravam e trabalhavam.

No momento da tragédia, havia cerca de 10 corredores de prateleiras do chão ao teto com cerca de 1.600 peças de queijo por corredor, totalizando 16.000 pedaços de queijo. Não está claro o que causou o colapso inicial que levou ao que as autoridades descrevem como um “efeito cascata” que levou à morte do queijeiro.

Funcionários da polícia, junto do corpo de bombeiros e dois serviços de ambulância, e outras autoridades locais, dizem que foram chamados ao local por volta das 21h da noite de domingo. Demorou mais de 11 horas para encontrar o corpo de Chiapparini sob os pedaços de queijo.

O homem foi identificado por sua família, que mora e trabalha na fábrica de queijos, disse o porta-voz da polícia. O seu funeral realiza-se esta quinta-feira.

A fábrica de queijo Grana Padana de Chiapparini foi fundada no final dos anos 1970 e produz cerca de 15.000 rodas de queijo grana padana por ano com leite de vacas criadas na fábrica, de acordo com o site da empresa. O queijo tem um tempo de maturação entre 12 e 70 meses.