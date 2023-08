Homem furta poste de praça no município de Cruzeiro do Sul

Um homem furtou um poste da Praça Marechal Thaumaturgo de Azevedo em Cruzeiro do Sul na noite desta quinta-feira, 17, caminhou com o objeto pela Avenida Mâncio Lima, uma das mais movimentadas de Cruzeiro do Sul, e subiu para a Rua Pedro Teles levando o poste no ombro.

Segundo a pessoa que gravou a ação em vídeo, em seguida, outro homem surgiu também na Avenida carregando um poste, bem como as bases que seguravam as luminárias. Tudo foi retirado da Praça Marechal Thaumaturgo de Azevedo, próximo do Portal, que foi derrubado da Avenida Mâncio Lima. No local há a estátua do Marechal, que é o fundador de Cruzeiro do Sul.

Esta não é a primeira vez que postes de iluminação de praças são roubados da região central de Cruzeiro do Sul. Em outubro do ano passado, um homem derrubou um poste do portal da Praça Marmud Cameli região central da cidade, para roubar os fios de energia elétrica da luminária. O local fica ao lado da parada das vans e micro-ônibus e as imagens do roubo foram enviadas ao ac24horas.

Os postes não têm estrutura de concreto armado e são antigos.

Os roubos de fios, que se multiplicavam em locais como Defensoria Pública, clínica renal e outros pontos de Cruzeiro do Sul desde o ano passado, estavam em baixa depois da Operação Dínamo, desencadeada em março pelas forças de segurança. A ação policial apreendeu 100 quilos de cobre no município e 6 locais que comercializam o produto foram interditados. Ninguém foi preso.

Segundo a Polícia, o cobre roubado em Cruzeiro do Sul sai pela BR-364, até Rio Branco e de lá, para outros Estados. Em Cruzeiro do Sul, em 5 anos, foram feitos 118 registros de furto de fios e só 1 de receptação.

Veja o vídeo: