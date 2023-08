Homem é espancado e expulso do bairro por facção criminosa na capital acreana

Jardeson Costa de Sousa, de 36 anos, foi brutalmente espancado e expulso do bairro onde mora na noite dessa terça-feira, 8, o Caladinho , na rua da Fazenda, parte alta de Rio Branco.

De acordo com informações, o espancamento e expulsão se deu por ordem de líder de facção criminosa que domina a região da parte alta da cidade, e que a agressão teria sido um “corretivo”.

A vítima foi encontrada caída em via pública junto de alguns pertences. Uma viatura do suporte básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima e a encaminhou até o Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

O homem sofreu trauma abdominal, sangramento na face, além de edema em região da face. Contudo, seu estado de saúde é considerado estável.

Policiais militares do 2° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelos autores da agressão, mas ninguém foi encontrado até o momento.