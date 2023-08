Helicóptero da Marinha cai no interior de Goiás e deixa dois militares mortos

Um helicóptero da Marinha caiu, na tarde desta terça-feira (8), no interior de Goiás, durante um treinamento militar e deixou dois mortos.

A queda aconteceu na área militar do município de Formosa, a cerca de 80 quilômetros de Brasília.

Veja vídeo do local do acidente.

Em nota à imprensa, a Marinha do Brasil afirmou que dois militares morreram no momento do acidente. O acidente deixou seis feridos: dois foram encaminhados ao Hospital das Forças Armadas e quatro ao Hospital Regional de Formosa.

O Corpo de Bombeiros de Goiás afirmou à CNN que havia 14 tripulantes a bordo, e que “não há maiores informações devido à dificuldade de comunicação no local”.

Segundo a Marinha, a aeronave era do modelo UH-15 Super Cougar, pertencente ao 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral, e participava do “exercício operativo realizado na região de Formosa”.

“A MB informa, ainda, que a Comissão de Investigação de Acidente Aeronáutico iniciou os procedimentos para apurar as causas e circunstâncias do ocorrido. A MB está prestando todo o apoio aos militares e familiares envolvidos”, concluiu o comunicado da Marinha.