Haaland supera Messi e é eleito melhor jogador do ano pela Uefa

Atacante do Manchester City-ING, Erling Haaland foi eleito pela UEFA o melhor jogador da temporada de 2022/2023. O craque recebeu o prêmio nesta quinta-feira (31), em evento no Forum Grimaldi, na cidade de Mônaco. Campeão e artilheiro da Champions League, ele superou Lionel Messi, do Inter Miami-EUA, e Kevin De Bruyne, companheiro de City.

“É claro que me sinto bem. Tenho 23 anos e estou vivendo um sonho de criança. É um momento muito especial. Estou muito feliz. Me dá muita motivação a continuar trabalhando para conquistar mais como esse troféu. É motivação de graça para mim”, disse o goleador após receber o prêmio.

Além dos inacreditáveis números individuais, Haaland conquistou a Premier League e a Copa da Inglaterra na última temporada. Em 53 partidas disputadas, ele marcou 52 gols e nove assistências (média de 1,15 participações por jogo). Com tais números ele quebrou o recorde de bolas na rede do Campeonato Inglês, com 36 bolas na rede.