Grupo Rovema leva soluções e oportunidades de negócios para a Expoacre 2023

O Grupo Rovema marca presença na Expoacre 2023, por meio das empresas Rovema Scania, Sustennutri Nutrição Animal, Rovema Locadora, Rovema Energia e Portal Distribuidora Pneus e Peças. O evento que começou no dia 29 de julho, será realizado até o dia 06 de agosto, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco/AC.

Entre as oportunidades apresentadas nos stands do Grupo, estão a venda de caminhões; nutrição animal; soluções energéticas; venda de pneus no atacado e a novidade que é o Agroassina, uma opção de carro por assinatura com manutenção, seguro, IPVA inclusos no valor da mensalidade.

Com a matriz em Porto Velho/RO, o Grupo Rovema, há 38 anos atua em diversos ramos, como concessionárias de veículos leves e pesados, venda e locação de veículos; indústria de nutrição animal, agronegócios, geração de energia entre outros. Além de Rondônia, o Grupo expandiu negócios para os estados do Acre, Amazonas, Roraima, São Paulo e Santa Catarina.

Na feira, o público-alvo da atividade são empresas, produtores rurais, agricultores e pecuaristas, assim como interessados nos produtos e serviços expostos durante o evento.