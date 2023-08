Grêmio vence o Fluminense de virada por 2 a 1 em Porto Alegre

O Grêmio venceu o Fluminense por 2 a 1, de virada, neste domingo (13), em confronto realizado na Arena, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cano abriu o placar aos visitantes, mas Bitello e Ferreirinha viraram a favor do Imortal. Luan foi a campo nos minutos finais, mas pouco participou da partida. O triunfo deixa o time de Renato Gaúcho momentaneamente na vice-liderança. Já o Flu permanece com 31 pontos, mas na 4ª posição.

Melhor em campo, o Fluminense abriu o marcador aos 19 minutos com o artilheiro Germán Cano, que aproveitou cruzamento na medida de Keno pelo lado esquerdo. Porém, o Tricolor das Laranjeiras mal teve tempo de comemorar. Em lindo passe, Suárez deixou Bitello na cara do goleiro.

O garoto bateu firme para deixar tudo igual. O duelo no Sul era movimentado, e os dois times criavam grandes oportunidades de gol. Mas, foi o Grêmio quem virou o marcador. Em lance de rara felicidade, Ferreirinha, cercado por três, conseguiu finalizar para fazer 2 a 1.

No segundo tempo, Cano chegou a empatar, mas o árbitro invalidou o gol por impedimento de Keno no início do lance. Minutos depois, foi a vez do Grêmio ter o terceiro gol, que seria contra após cruzamento de Reinaldo, invalidado por impedimento milimétrico de Suárez analisado pelo VAR no início da trama.

Nos minutos finais, Renato sacou Bitello e lançou Luan, recém-chegado ao clube, em campo. O meia-atacante pouco fez e viu o Fluminense pressionar nos minutos finais pelo empate. Mas, o Imortal conseguiu se segurar e saiu da Arena com os três pontos.

Classificação:

Grêmio: 2° – 33 pontos

Fluminense: 4° – 31 pontos

Próximos jogos do Grêmio:

Próximos jogos do Fluminense

Por ESPN