Grande fila se forma para o show de Mari Fernandez, que tem entrada gratuita

O fato da entrada do show da cantora Mari Fernandes, deixar de ser cobrada em dinheiro e ser “pago” com 1 kg de alimento atraiu milhares de pessoas para a Expoacre. Uma fila imensa se formou na entrada dos portões desde o início da noite para o show marcado para as 23 horas.

Gente que nem iria pagar para ver a cantora decidiu assistir ao show dela. Como a arquiteta Uiliene, que foi junto com o irmão e amigos. ” Eu mesmo não viria, mas esse ingresso de um quilo de alimento foi um incentivo e vim”, contou.

Aden, que já tinha assistido a um show da ídola em São Paulo, não perdeu a chance de vê-la no Acre. “Faz um ano que fui para São Paulo só para vê-la. Hoje vim tentar renovar a foto com ela. Minha música preferida é Bloqueadinho e espero que ela cante até as 2:30 horas da manhã”, relata.

Mari Fernandes iria se apresentar com Zé Vaqueiro, que cancelou a vinda ao Acre. O show dela também chegou a ser cancelado e o governo do Estado bancou a apresentação, cuja entrada, passou a ser um quilo de alimento.