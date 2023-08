Governo reúne prefeituras e trade turístico na Expoacre em palestra com representante do Ministério do Turismo

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), reuniu na noite desta sexta-feira, 4, no auditório do Galpão Institucional, no Parque de Exposições, prefeitos, representantes e membros do trade turístico, incluindo a Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav), o Sindicato dos Guias de Turismo (Singtur), a Associação de Bares e Restaurantes (Abrasel), a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih), além dos Conselhos Estadual e Municipal, para o evento intitulado “I Encontro de Prefeitos e Gestores das Instâncias de Governança do Vale do Acre e Vale do Juruá para o Desenvolvimento do Turismo Acreano.”

Participaram da abertura do evento a vice-governadora, Mailza Assis, o secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, a coordenadora-geral nacional do Programa de Regionalização do Turismo do Ministério do Turismo, Ana Carla Moura, o coordenador de Turismo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/AC), Aldemar Maciel, representando a Associação dos Municípios do Acre (Amac), o prefeito de Xapuri, Francisco Ubiracyr, o presidente do Fórum Empresarial de Desenvolvimento do Estado do Acre, João Paulo Pereira, e o presidente do Conselho Estadual de Turismo, Rizomar Santos Araújo.

A abertura do evento foi marcada pela exibição de um vídeo institucional que apresentou os principais destinos turísticos do Acre. Em seguida, foi executado o Hino Acreano, na voz e violão do cantor Franklin Pinheiro. Ana Carla, do Ministério do Turismo, apresentou a palestra, abordando a importância da regionalização do turismo e ressaltando a relevância de os municípios fazerem parte do Mapa do Turismo do Brasil. Atualmente, 12 municípios acreanos fazem parte desse mapa.

Durante a abertura do evento, o secretário Marcelo Messias expressou sua gratidão pela presença de todos e destacou o empenho da equipe da Secretaria na realização do evento. Ele enfatizou que essa é uma excelente oportunidade de aprendizado e reforçou o compromisso da Secretaria em apoiar e acolher os participantes.