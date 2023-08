Governo participa de audiência pública sobre a construção do Hospital Universitário

Uma pauta do povo acreano, a construção do Hospital Universitário (HU) do Acre foi o assunto em debate na audiência pública desta segunda-feira, 7, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em Rio Branco. O objetivo foi obter encaminhamentos e mobilizar autoridades de eixos estratégicos para a inclusão da proposta no Plano Plurianual 2024-2027.

Representando o governo do Estado, o titular da pasta da Saúde, Pedro Pascoal, enfatizou a importância de unir as forças na arrecadação dos recursos necessários para a execução da obra.

“Com esse projeto nós podemos evoluir, fazendo com que a área acadêmica se desenvolva, possibilitando, inclusive, a fixação desses profissionais, que estão em fase de formação, em nossa região. A construção do HU é um projeto ousado, robusto, que envolve recursos, e nós precisamos do apoio da bancada federal para que esses valores venham através de emenda”, disse.

Coordenado pela Universidade Federal do Acre (Ufac), o projeto irá beneficiar estudantes dos cursos da área de saúde da universidade, além da contratação estimada de pelo menos 1.800 novos servidores.

O HU está projetado para ofertar 280 leitos comuns e 40 unidades de terapia intensiva. Serão 60 consultórios médicos e 11 salas para centro cirúrgico. Quando finalizado, a capacidade será de 245 mil consultas ambulatoriais por ano e 9 mil cirurgias anuais.

“São mais de 10 anos nessa luta e ela tem que ser vencida agora. O projeto está pronto e nós temos o Estado como um grande parceiro para que essa obra saia, de fato, do papel. Dentre as vantagens, o hospital vai diminuir a fila do tratamento fora de domicílio [TFD]. Inovação, tecnologia em saúde é o que vamos ter nesse hospital”, frisou a reitora da Ufac, Guida Aquino.

A realização da audiência pública foi proposta pelo deputado estadual Adailton Cruz. “Acredito sim que o HU será realidade, pela necessidade, pela importância e por tudo o que representa aos usuários do Sistema Único de Saúde [SUS]”, falou.