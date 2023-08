Governo do Acre recebe novas viaturas do Ministério da Justiça para reforçar Segurança

O governo do Acre recebeu, na noite desta quarta-feira, 2, do governo federal, oito novas viaturas que vão reforçar a frota da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sejusp) no enfrentamento ao crime. A entrega foi realizada no estande da secretaria, durante a Expoacre, em Rio Branco.

O recurso, que faz parte do Fundo Nacional de Segurança Pública, visa fomentar e dar suporte à segurança no estado, e dá ao governo condições para a execução de políticas públicas de combate à criminalidade.

“A vinda do ministério ao Acre foi para monitorar os recursos já repassados e entregues, e com isso garantir que estão sendo bem utilizados. O governo federal editou um decreto que institui o Amazônia Segura e Soberana [Amas], que contempla os nove estados da Amazônia Legal e visa assegurar a soberania da região”, frisou Larissa Britto, diretora de Gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública, órgão do Ministério da Justiça.

De acordo com a diretora, diversos itens vão ser repassados aos estados pelo do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), por meio do Fundo Amazônia, e contrapartida do governo federal. Serão entregues equipamentos, como helicópteros, motos aquáticas, drones e armamentos às polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros.

A vice-governadora Mailza recebeu as chaves das viaturas. “Esses equipamentos serão importantes na luta contra a violência. Ficamos felizes e agradecidos pela parceria com o governo federal, e o Amas é um exemplo disso, vai ajudar muito para combater a criminalidade, em prol de uma vida melhor em nosso estado”, disse.

Foram entregues oito carros, sendo cinco Toyota Yaris – três vão para a Patrulha Maria da Penha e dois para a Polícia Civil e unidades da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) – e três caminhonetes Triton, para o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

“A segurança bem aparelhada e gerida gera paz social. O Amas foi construído por uma equipe técnica constituída de várias pessoas, e vai trazer muito suporte aos governos da Amazônia Legal. A diretora Larissa Britto vai sair do Acre com uma boa impressão, visto que conseguimos também, nessa visita, executar diversas tarefas que seriam realizadas no Acre em um momento posterior”, observou o secretário de Segurança Pública, José Américo Gaia.

