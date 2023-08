Governo participa de encontro nacional sobre água, educação e meio ambiente

O governo do Acre, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi) e da Secretaria de Estado de Educação (SEE), participa do Encontro Nacional das Comissões Interinstitucionais Estaduais de Educação Ambiental (Ciea) e Encontro Nacional Água, Educação e Meio Ambiente, que ocorre de 31 julho a 3 de agosto, em Brasília (DF).

O encontro ocorre na sede da Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA) e é promovido pelo Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, composto pelo Ministério da Educação (MEC) e Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima (MMA).

O coordenador da Educação Ambiental da Semapi, João Raphael Gomes, falou da importância de participar do encontro.

“É uma oportunidade de trabalharmos no sentido de fomentar a implementação das políticas públicas de educação ambiental e compartilharmos experiências com os demais estados. Nos próximos dias de evento vamos entender como a educação ambiental se desenha enquanto política pública”, falou.

Ainda pela Semapi, está presente o geógrafo Francislei Rufino de Lima, técnico do Departamento de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental. Ele vai participar da Oficina de capacitação para os Sistemas Estaduais e Distrital de Gerenciamento de Recursos Hídricos, no âmbito do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas (Progestão), no evento Água, Meio Ambiente e Educação.

Participam ainda pela Secretaria Estadual de Educação (SEE) o chefe do Departamento de Inovações Educacionais e Mídias Digitais, Anderson Melo, e Dalva Martins, do Núcleo de Educação Ambiental.

“Eu e a professora Dalva estamos aqui pela SEE para entendermos as novas orientações do MEC, juntamente com o MMA, sobre os novos rumos da educação ambiental no país. Apresentamos em mesa os pontos positivos que temos na secretaria, sendo um deles o Programa de Educação Ambiental Escola Verde, que foi visto com bons olhos por várias secretarias dos estados que aqui participam”, disse Melo.

Participam do evento representantes da gestão das águas, secretarias estaduais de Educação e de Meio Ambiente, além de representantes da sociedade civil.