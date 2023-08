Governo do Acre avança em obras no parque de exposições da Expoacre Juruá

Os preparativos para a maior feira Agropecuária do Vale do Juruá estão a todo vapor no Parque de Exposições montado no Arena do Juruá. As equipes de obras trabalham para garantir uma estrutura com segurança e qualidade aos expositores e ao público que prestigiarão o evento.

Em sua 18ª edição em Cruzeiro do Sul, a festividade é uma grande oportunidade de emprego e renda para as famílias da região. Mais de 300 expositores de diferentes segmentos farão parte da feira, que terá início dia 30 de agosto e encerrará em 3 de setembro.

De acordo com a equipe organizadora, o trabalho de estruturação civil e elétrica do espaço das tendas e dos estandes ficará pronto até o próximo domingo.

“Nossa equipe não está medindo esforços para entregar tudo dentro do prazo estabelecido pelo cronograma. Sem dúvida, esta edição será um sucesso”, pontuou João Casas, organizador do evento.

Segundo Marcos Pereira, organizador do Agronegócio na Exposição, todos os expositores já foram contatados, e nesta edição terá uma novidade: exposições de ovinos e caprinos. “Estamos empenhados em fazer desta uma das maiores edições da Expoacre Juruá”, afirmou.

Durante a festividade, diversos serviços do setor agropecuário estarão disponíveis ao público, dentre eles o Programa de Regularização Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi); orientação de Segurança Alimentar; orientação no cadastro de produtores no programa do selo D’Colônia, pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), entre outros.

A OCA do Juruá também disponibilizará em seu estande mais de 80 tipos de serviços como: serviços eleitorais; de água e esgoto; emissão de certidões e documentos; consulta de processos; acesso à justiça; serviços para aposentados e pensionistas; imóveis; entre outros.

Para agitar ainda mais a festividade, 3 grandes parques infantis com atrações para toda a família estarão no evento, garantindo entretenimento e diversão para os presentes.